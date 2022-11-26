Морозы до 24 градусов ожидаются в одном из мегаполисов Казахстана

Сосульки. Иллюстративное фото: pexels.com

Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 26 ноября, рассказали синоптики. В одном из мегаполисов Казахстана ожидаются морозы до 24 градусов, передает официальный сайт "Казгидромета".

В Астане 26 ноября ожидается морозная погода без осадков. Возможна переменная облачность. Температура воздуха днем -22...-24 градуса. Скорость ветра: ночью 7-12, днем 2-7 метров в секунду.

В Алматы в субботу синоптики прогнозируют дождь. Дневная температура воздуха составит от 0 до 2 градусов тепла. Скорость ветра: 2-7, днем порывы 12 метров в секунду.

В Шымкенте вероятна переменная облачность. При этом будет теплее, чем в двух других мегаполисах страны. Днем температура воздуха может прогреться до +8...+10 градусов. Скорость ветра: 8-13, утром и днем порывы 15-20 метров в секунду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998998-morozy-do-24-gradusov-ozhidayutsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/