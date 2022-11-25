Снег с дождем и плюсовая температура ожидаются в мегаполисах Казахстана

Прохожие с зонтиками. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В пятницу, 25 ноября, в Алматы и Шымкенте ожидается теплая погода без осадков, а в столице прогнозируют снег с дождем. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Как обещают синоптики, в Алматы сегодня осадков не будет, воздух прогреется до +12...+14 градусов. Скорость ветра в южной столице составит от 2 до7 метров в секунду.

В Астане, между тем, ожидается непогода: в столице прогнозируют снег с дождем и усиление ветра до 9-14 метров в секунду с порывами до 15-20 м/с. При это столбики термометров покажут -2...-4 градуса.

Жителей Шымкента, как и алматинцев, ждет теплая погода без осадков - в третьем мегаполисе ожидается 12-14 градусов тепла, скорость ветра составит 8-13 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998859-sneg-s-dozhdem-i-plyusovaya-temperatura-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana/