Дождь и морозы: какой будет погода в мегаполисах Казахстана

Мужчина с зонтом. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В среду, 23 ноября, в Алматы и Шымкенте ожидается плюсовая температура, а астанчанам обещают морозы. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте госметеослужбы "Казгидромет".

В Алматы, по прогнозам синоптиков, сегодня термометры покажут +5...+7 градусов, а скорость ветра в южной столице составит от 3 до 8 метров в секунду. Кроме того, синоптики прогнозируют в мегаполисе дождь.

Жителей Астаны ждет до -12...-14 градусов мороза и ветер скоростью до 2-7 метров в секунду. Осадков в столице не ожидается.

В Шымкенте синоптики обещают сегодня +12...+14 градусов тепла, осадков не ожидается. Но жителей третьего мегаполиса предупреждают о небольшом усилении ветра до 5-10 м/с.

Напомним, ранее ДЧС Алматы обратился к горожанам из-за возможного схода лавин в горах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998524-dozhd-i-morozy-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana/