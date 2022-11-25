"Очень оскорбляют правительство Казахстана": посол США о слухах вокруг американских биолабораторий

Лаборатория. Иллюстративное фото: pixabay.com

Посол США на встрече с казахстанскими журналистами прокомментировал информацию о якобы находящихся в стране американских биолабораториях - по мнению Дэниела Розенблюма, такие слухи оскорбляют Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у посла США его мнением касательно появляющейся в российских и белорусских СМИ информации о размещении в Казахстане американских лабораторий с биооружием.

"Все, что США делают в Казахстане и в регионе за последние 30 лет - все это проходит в партнерстве с правительством и с их разрешения. В частности, конечно же, нераспространение оружия массового поражения.

И эти выпады со стороны пропагандистов воспринимаются так, что они считают правительства стран Казахстана и других стран, можно сказать, дураками, которых легко обмануть, обвести вокруг пальца.

Я считаю, что это очень оскорбляет не только Казахстан, но и правительство Грузии, Украины и всех остальных. Это мировая практика, которой сейчас все занимаются именно (договоренность - прим. ред.) по нераспространению массового оружия", — заявил Розенблюм.

Также сегодня посол США заявил о возможности упрощения получения американской визы для казахстанцев.

Напомним, ранее сообщалось, что сенат Соединенных Штатов Америки утвердил нового посла в Казахстане. Должность занял Дэниел Розенблюм.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998946-ochen-oskorblyayut-pravitelstvo-kazahstana-posol-ssha-o-sluhah-vokrug-amerikanskih-biolaboratoriy/