Собеседование для получения визы в США могут отменить для казахстанцев

США. Иллюстративное фото: pixabay.com

Посол США Дэниел Розенблюм рассказал, что американская сторона рассматривает вопрос сокращения сроков получения американской визы для казахстанцев, а также отмену собеседования в посольстве для получения неиммиграционной визы, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации посла США, американская сторона не планирует увеличивать сроки виз для казахстанцев, однако рассматривается ряд "улучшений" для получения визы.

"Шаги, которые мы сейчас делаем - сократить для казахстанцев время ожидания получения визы. Второй вопрос - это разрешение не приходить на собеседование, чтобы люди просто могли подать документы на неиммиграционные визы. Так как мы видим большое положительное влияние, когда казахстанцы и американцы ездят друг к другу", — заявил Розенблюм.

Отметим, что собеседование при получении визы является практически главным шагом в вопросе одобрения визы – именно после интервью в консульстве решается вопрос, выдадут гражданину визу в США или нет.

В посольстве США также отметили, что планируют "оставаться осторожными в политике выпуска виз", чтобы не "допустить злонамеренных проблем".

"Я не могу дать вам точный процент, но были частые случаи, когда люди уезжали по туристической визе и остались там работать. Также была проблема, когда люди остаются дольше срока своей визы, поэтому во время собеседования на визу наши консулы часто задают очень сложные вопросы, чтобы удостовериться, что люди будут идти по закону", — сообщил посол.

Напомним, ранее Дэниел Розенблюм занял должность посла США в Казахстане в августе этого года, после того, как американский сенат утвердил его кандидатуру.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998944-sobesedovanie-dlya-polucheniya-vizy-v-ssha-mogut-otmenit-dlya-kazahstantsev/