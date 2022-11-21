Туман, дождь и гололед: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Туман. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жителей ряда регионов Казахстана 22 ноября ожидают дождь, снег, низовые метели, туман и гололед. В связи с ухудшением погодных условий метеорологи объявили штормовое предупреждение, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы завтра ожидаются преимущественно дождь и туман. Кроме этого, в связи с неустойчивым состоянием снежного покрова и ожидаемыми осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин.

Туман также ожидается в Астане и Шымкенте, на севере и в центре Кызылординской, в Атырауской, на западе, юге Улытауской, на севере, юге Мангистауской, на северо-западе, севере Западно-Казахстанской областей.

Как сообщают синоптики в горных районах области Жетысуской области завтра ожидаются временами сильные осадки и туман. Скорость ветра с порывами составит 17-22 м/с.

На востоке и западе Актюбинской области ожидается гололед, на севере, в центре области – туман.

На севере Карагандинской области также будет туман. Кроме того, на севере и юге области ожидаются низовая метель и гололед.

В горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки и туман. Скорость ветра достигнет 18-23 м/с.

Сильные осадки пройдут в горных районах Туркестанской области. На западе, севере, в горных и предгорных районах ожидается туман. Скорость ветра составит 15-20 м/с, на горных перевалах с порывами до 23-28 м/с.

Метеорологи обещают, что на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается снег. На севере, востоке области пройдет низовая метель. Ветер – 15-20 м/с.

Такая же погода ожидается и на большей части Абайской области.

В Акмолинской области, помимо тумана, будет порывистый ветер со скоростью 15-20 м/с.

На севере Павлодарской области скорость ветра также достигнет 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области завтра будет еще и гололед.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Скорость ветра с порывами составит 15-20 м/с.

На северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются сильный дождь, туман, гололед. Скорость ветра достигнет 15-20 м/с.

Ранее мы писали, что сильные морозы и осадки прогнозируют синоптики в ближайшие три дня, с 22 по 24 ноября, в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1998333-tuman-dozhd-i-gololed-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/