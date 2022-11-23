"В Казахстане его не ждут": МИД о российском пикапере Алексе Лесли

Александр Кириллов. Фото: t.me/alexlesleynew

Вице-министр иностранных дел Казахстана Роман Василенко предположил, что российский пикапер Алекс Лесли снимал фейковые видео о прибытии в Казахстан ради хайпа, передает корреспондент NUR.KZ.

Василенко отметил, что посмотрел некоторые видео Александра Кириллова – Алекса Лесли. Ранее пикапер записал видео якобы из алматинского аэропорта, несмотря на запрет о въезде в Казахстан.

"Могу отметить, что эти видео были сделаны, очевидно, с целью ловли хайпа, скажем так. Во-вторых, полагаю, что этот господин на данный момент очень хорошо понимает, что в Казахстане его не ждут ни обычные граждане, ни обычные казахстанки, казахстанцы, ни правительство", – заявил он.

При этом он заявил, что этот человек входит в число тех 140 млн обычных граждан России, на слова которых Министерству иностранных дел реагировать следует не больше, чем уже было сказано.

Напомним, что на прошлой неделе представители МВД РК сообщили, что пикаперу из России Александру Кириллову, известному под псевдонимом Алекс Лесли, на год запретили въезд в Казахстан.

Это случилось после того, как Кириллов рассказал о своем предстоящем тренинге в Алматы по соблазнению казахстанских девушек "Кто найдет самую горячую казашку?" – анонсировал он его на 19-27 ноября.

Позже замглавы МИД РК Роман Василенко в кулуарах сената заявил, что власти изучат заявление Кириллова в адрес девушек-казашек.

Также отмечалось, что в 2019 году Алекс Лесли девять месяцев провел в тайской следственной тюрьме. Его обвиняли по делу о нелегальном секс-тренинге в Таиланде. В итоге он признал себя виновным. Его приговорили к условному сроку заключения и фактическому заключению в девять месяцев, равному уже отбытому сроку.

Затем его задержали в московском аэропорту Шереметьево сразу после прилета из Таиланда. Лесли подозревали в вовлечении в занятие проституцией. Однако позже суд освободил его под обязательство о явке к следователю.

Пикап (от англ. "pick up" – "подцепить", "подобрать", "забирать") – это знакомство с целью соблазнения. Такое объяснение приводится на сайте "Простыми словами".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998611-v-kazahstane-ego-ne-zhdut-mid-o-rossiyskom-pikapere-alekse-lesli/