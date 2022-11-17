МИД РК изучит действия пикапера Алекса Лесли

Алекс Лесли. Фото: instagram.com/alexlesley11

Вице-министр иностранных дел Казахстана Роман Василенко в кулуарах сената заявил, что власти изучат заявление российского пикапера Алекса Лесли в адрес девушек-казашек, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли журналисты. Они поинтересовались, какие меры могут быть приняты в отношении Алекса Лесли.

"Мы внимательно изучим это заявление и примем соответствующие меры. В таких случаях принимаются меры от запрета данному человеку на въезд в Казахстан до тех или иных мер официальных госорганов страны, гражданином которой он является", – заявил Роман Василенко.

Между тем, он назвал заявления пикапера "безответственными" и заверил, что ведомство изучит все материалы и сделает соответствующие выводы.

Напомним, вчера представители МВД РК сообщили, что пикаперу из России Александру Кириллову, известному под псевдонимом Алекс Лесли, на год запретили въезд в Казахстан.

Ранее Кириллов рассказывал о своем предстоящем тренинге в Алматы по соблазнению казахстанских девушек "Кто найдет самую горячую казашку?", анонсировал он его на 19-27 ноября.

Также отмечалось, что в 2019 году Алекс Лесли девять месяцев провел в тайской следственной тюрьме. Его обвиняли по делу о нелегальном секс-тренинге в Таиланде. В итоге он признал себя виновным. Его приговорили к условному сроку заключения и фактическому заключению в девять месяцев, равному уже отбытому сроку.

Затем его задержали в московском аэропорту Шереметьево сразу после прилета из Таиланда. Лесли подозревали в вовлечении в занятие проституцией. Однако позже суд освободил его под обязательство о явке к следователю.

Добавим, что пикап (от англ. "pick up" – "подцепить", "подобрать", "забирать") – это знакомство с целью соблазнения. Такое объяснение приводится на сайте "Простыми словами".

Сообщество пикаперов возникло в 90-е годы XX века в США как часть движения по саморазвитию. Его основателем был Росс Джеффрис.

В сообществе участники делились своим опытом соблазнения девушек, возникающими проблемами, а также разрабатывали рабочие стратегии по соблазнению. Джеффрис придумал использовать техники нейролингвистического программирования (НЛП) для соблазнения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997617-mid-rk-izuchit-deystviya-pikapera-aleksa-lesli/