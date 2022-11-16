Российскому пикаперу Алексу Лесли запретили въезд в Казахстан на год

Александр Кириллов. Фото: t.me/alexlesleynew

Пикаперу из России Александру Кириллову, известному под псевдонимом Алекс Лесли, запретили въезд в Казахстан, передает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

В социальных сетях распространилось видео, записанное Кирилловым, в котором он рассказывает о своем предстоящем тренинге в Алматы по соблазнению казахстанских девушек под названием "Кто найдет самую горячую казашку?" Свой тренинг он анонсировал на 19-27 ноября.

В Департаменте полиции города Алматы отреагировали на видеоролик.

"Департамент полиции города Алматы сообщает, что принятыми мерами гражданину РФ Кириллову А. на год запрещен въезд в Казахстан", – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в 2019 году Алекс Лесли девять месяцев провел в тайской следственной тюрьме. Его обвиняли по делу о нелегальном секс-тренинге в Таиланде. В итоге он признали себя виновным. Его приговорили к условному сроку заключения и фактическому заключению в девять месяцев, равному уже отбытому сроку.

Затем его задержали в московском аэропорту Шереметьево сразу после прилета из Таиланда. Лесли подозревали в вовлечении в занятие проституцией. Однако позже суд освободил его под обязательство о явке к следователю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997476-rossiyskomu-pikaperu-aleksu-lesli-zapretili-vezd-v-kazahstan-na-god/