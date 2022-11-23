Мужчина купил часть улицы и лишил сельчан дороги домой в Алматинской области

Забор, перекрывающий дорогу. Кадр из видео: телеканал "Алматы"

Жители села Бесагаш в Алматинской области остались без улицы. Как оказалось, у нее есть владелец, который и решил оградить дорогу, перекрыв местным жителям привычный доступ к их домам, передает телеканал "Алматы".

Выяснилось, что один из соседей давно выкупил улицу, по которой добирались домой 50 семей села Бесагаш, но известно об этом стало лишь три месяца назад, когда владелец дороги решил оградить свой участок. Теперь местные жители объезжают все село, чтобы добраться до домов, а тем, у кого нет машины, приходится идти часами по бездорожью и слякоти.

"Мы и в акимат обращались. Но ответ у всех один – это частная собственность и ничего тут не поделаешь. И с самим землевладельцем пытались поговорить, но он наотрез отказывается что-либо менять", – рассказал житель села Бесагаш Алишер Аукенбаев.

После закрытия улицы сельчане, у которых остался только один выход до дома, – речка пятиметровой глубины, соорудили на ней своеобразный мост.

"Знали бы вы, как мы радовались всей семьей при покупке земельного участка. Три миллиона отдали, чтобы жить здесь. Дом своими руками построили. А теперь даже машину припарковать негде, вот и оставляем ее за аулом. А сами пешком добираемся", – сказал Сырым Адильгазин.

Однако и здесь без проблем не обошлось, автомобили, оставленные без присмотра, стали легкой наживой для злоумышленников. Несколько дней назад в одной из машин разбили стекло и украли запчасти. Виновника не нашли.

Местные власти в свою очередь также не могут вернуть улицу в общее владение. По их словам, в этой ситуации он бессильны.

"Мы Ринату предлагали всевозможные варианты. Мы говорили, давайте, будем менять участок с архитектором вместе, конфигурацию вашего участка. Всевозможные варианты, он ни на что не согласен. У него госакт есть, он огородил земельный участок и говорит, что еще не решил, чем будет заниматься, но это его право", – сообщил заместитель акима Бесагашского сельского округа Алибек Рамазанов.

В акимате рассказали, что ситуацию исправит лишь возвращение участка на баланс государства. Но хозяин земли отказывается возвращать территорию. Местные власти отметили, что ищут возможные пути решения этой проблемы.

Ранее мы писали, что жители села Каргалы Алматинской области обвинили чиновников в бездействии. По словам сельчан, власти обещали отремонтировать дороги до конца октября, но подрядчик к работам еще даже не приступил. При этом на ремонт выделили 67 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998532-muzhchina-kupil-chast-ulitsy-i-lishil-selchan-dorogi-domoy-v-almatinskoy-oblasti/