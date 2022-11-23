24-летний парень пропал без вести в Атырауской области. Его ищут больше 3 суток

Спасатели и полицейские на дороге в Атырауской области. Фото: instagram.com/atyrau_tjd

В Атырауской области уже несколько суток ищут пропавшего 24-летнего парня. К поисковым работам привлечено несколько десятков человек, сообщается на официальной Instagram-странице ДЧС региона.

По данным ведомства, 24-летний парень в воскресенье, 20 ноября, в 5 часов утра вышел из дома в селе Караколь Кызылкугинского района Атырауской области и ушел в неизвестном направлении. С тех пор о нем ничего неизвестно.

"Поиски проводятся силами и средствами Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, сотрудниками районного отдела полиции, местных исполнительных органов и местных жителей", - сообщили в ДЧС.

Отмечается, что в поисковых работах задействованы 37 человек и 5 единиц техники.

Ранее в Алматинской области нашли 22-летнюю жительницу Жетысуской области, которая больше трех месяцев считалась пропавшей без вести.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998527-24-letniy-paren-propal-bez-vesti-v-atyrauskoy-oblasti-ego-ischut-bolshe-3-sutok/