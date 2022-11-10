Пропавшую три месяца назад девушку нашли в Алматинской области

Девушка. Иллюстративное фото: pexels.com

Пропавшую более трех месяцев назад 22-летнюю жительницу Жетысуской области нашли в соседней Алматинской области. Об этом сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

В начале августа к полицейским Ескельдинского района обратилась жительница села Бактыбай. Женщина попросила оказать содействие в поисках ушедшей из дома 22-летней дочери.

На днях правоохранителям удалось установить местонахождение пропавшей девушки. Ее нашли в одном из районов соседней Алматинской области и вернули в семью.

Сейчас выясняются причины ее ухода из дома и намеренно ли она не выходила на связь с родными.

Напомним, ранее сообщалось, что пропавший школьник жил в полях и скрывался от людей в Алматинской области. Его нашли спустя месяц после исчезновения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996592-propavshuyu-tri-mesyatsa-nazad-devushku-nashli-v-almatinskoy-oblasti/