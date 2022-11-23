Две АЗС обвинили в создании искусственного дефицита топлива в Шымкенте

Заправка автомобиля. Иллюстративное фото: Andrew Harrer/Bloomberg via Getty Images

В Шымкенте после многочисленных жалоб водителей антимонопольщики проверили две АЗС и нашли нарушения. Но привлечь компании к ответственности не удалось, передает сайт телеканала КТК.

О том, что с дизельным топливом у двух крупных компаний что-то не так, заподозрили еще летом. Тогда рядовым водителям на подконтрольных АЗС если и выдавали топливо, то не больше 50 литров в бак.

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции прислушался к жалобам водителей и действительно нашел нарушения. Но, оказалось, закон не предусматривает за них серьезного наказания.

Сколько успели заработать компании на ажиотаже, осталось неизвестным.

"Были проверены заправочные станции филиалов Sinooil и "Гелиос", где выявлены признаки искусственного ограничения по продаже топлива, в результате чего было выдано уведомление, согласно которому компаниям рекомендовано впредь не допускать нарушений. Таков закон Предпринимательского кодекса", - руководитель отдела департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Шымкента Нурболат Алиакбаров.

Источник: КТК

Напомним, в начале ноября Атырауская область столкнулась с дефицитом автогаза. Водители жаловались, что на заправках газа или нет вовсе, или отпускается он только по талонам. Тогда же сообщалось, что дефицит связан с плановыми работами на НПЗ: производство здесь сократилось более чем на треть. Решить проблему планировалась дополнительными поставками топлива из Актюбинской области.

Позже стало известно, что с такой же проблемой столкнулись и водители в Уральске. Причиной дефицита автогаза в ЗКО также стал ремонт Атырауского НПЗ. В Минэнерго пообещали поставить в область дополнительные объемы автогаза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998526-dve-azs-obvinili-v-sozdanii-iskusstvennogo-defitsita-topliva-v-shymkente/