Опрос NUR.KZ: от чего вам пришлось отказаться из-за роста цен?

Кошелек. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Годовая инфляция в октябре этого года составила порядка 18,8%. Несмотря на официальные данные, казахстанцы отмечают, что реальное положение дел несколько хуже – растут цены на продукты, товары, аренду жилья и прочее, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, больше всего подорожали продукты – ранее мы писали, что их стоимость выросла на 23,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Также текущий рост цен в Казахстане оказался рекордно высоким за последние шесть лет.

Кроме того, многие отмечают, что не растет заработная плата. А значит, приходится на чем-то экономить.

Мы решили узнать у наших читателей, от чего вам пришлось отказаться в связи с повышением цен на те или иные товары или услуги. Стали ли вы откладывать меньше средств на депозит, передумали делать дорогостоящую покупку или сократили свою корзину в супермаркете?

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998371-opros-nurkz-ot-chego-vam-prishlos-otkazatsya-iz-za-rosta-tsen/