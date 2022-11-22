Снег и дождь пройдут во вторник в мегаполисах Казахстана

Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 22 ноября, в трех крупнейших городах Казахстана ожидаются осадки. Тем не менее, если в Астане прогнозируют морозы, то в Шымкенте температура воздуха поднимется выше 10 градусов тепла. Такие данные приводятся на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане сегодня пойдет снег, хотя в течение дня ожидаются и прояснения погоды. Днем столбики термометров покажут -6…-8 градусов, а ночью опустятся до -12…-14 градусов. Скорость ветра в столице прогнозируется на уровне 7-12 м/с.

В Алматы пройдут осадки в виде дождя. Днем воздух в городе прогреется до +6…+8 градусов, ночью же температура будет находиться на уровне +2…+4 градусов. Сильного ветра в южной столице не ожидается, его скорость составит 3-8 м/с.

В Шымкенте во вторник синоптики прогнозируют дождь. Днем в городе будет тепло – до +10…+12 градусов, а ночью температура воздуха опустится до +3…+5 градусов. Скорость ветра в мегаполисе – 8-13 м/с.

Напомним также, что на сегодня в ряде регионов Казахстана было объявлено штормовое предупреждение. В этих частях республики ожидаются дождь, снег, низовые метели, туман, гололед, а также порывистый ветер.

Кроме того, ранее в ДЧС алматинцев предупредили о сильном дожде, тумане и опасности схода лавин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998341-sneg-i-dozhd-proydut-vo-vtornik-v-megapolisah-kazahstana/