Алматинцев предупредили о сильном дожде и тумане во вторник

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В ДЧС Алматы сообщили, что завтра в мегаполисе ожидаются сильные осадки и туман. Кроме того, алматинцев попросили воздержаться от походов в горы, передает NUR.KZ.

На основании штормового предупреждения от РГП "Казгидромет" в ДЧС Алматы сообщили о том, что во вторник, 22 ноября, в городе временами прогнозируются сильные осадки (преимущественно дождь) и туман.

"Рекомендуем автовладельцам не экономить время на парковке и не ставить машины под деревьями, линиями электропередач и другими нависающими конструкциями. Найдите максимально безопасное место, лучше на специальных парковочных местах", – подчеркнули в ведомстве.

Также граждан попросили воздержаться от походов в горы.

"В случае объявления штормового предупреждения о выпадении сильных осадков (снег, дождь) или сильном ветре прогулку в горную местность лучше отложить, дождавшись хорошей погоды", – отметили в ведомстве.

Если вы уже в горах, важно быть внимательным и следить за изменением погодных условий. Если вы заметили на склонах гор подвижки снега, окатыши из снега, это говорит о том, что снег находится в неустойчивом состоянии, возможен сход лавин, предупреждают спасатели.

"Не откладывайте возвращение домой на позднее время суток - вы можете не найти обратный маршрут", – подчеркнули специалисты.

Отмечается, что при походе в горы в рюкзаках всегда должны быть теплые вещи, походная аптечка для оказания доврачебной помощи в случае непредвиденной ситуации, навигаторы GPS.

Кроме того, ни в коем случае нельзя ходить в горы в одиночку, а также крайне важно максимально подробно информировать родных и близких о запланированном горном маршруте и возможном местонахождении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998313-almatintsev-predupredili-o-silnom-dozhde-i-tumane-vo-vtornik/