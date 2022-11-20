"Голосование прошло в спокойной обстановке": Генпрокуратура о выборах президента Казахстана

Выборы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Начальник управления Генеральной прокуратуры Азамат Саргазин на телемарафоне рассказал об обстановке в стране в день выборов, передает корреспондент NUR.KZ.

Азамат Саргазин сообщил, что в целом электоральная кампания и сам процесс голосования прошли в спокойной обстановке.

"В целом, электоральная кампания и сам процесс голосования прошли в спокойной обстановке. Жалоб и заявлений граждан о воспрепятствовании непосредственно реализации права на голосование не имеется", – добавил он.

По его данным, с начала голосования в органы прокуратуры поступило всего три обращения – по одному в Астане, Акмолинской и Актюбинской областях.

"Поступившее в Генеральную прокуратуру обращение направлено в МВД, поскольку в нем автор обращения просил принять меры по факту публичного разжигания национальной розни.

Второе обращение поступило в прокуратуру Акмолинской области от жителей города Кокшетау о порядке голосования, которое для рассмотрения было передано в территориальную избирательную комиссию города Кокшетау.

Еще одно обращение поступило в прокуратуру от наблюдателя о необоснованном удалении из помещения для голосования на избирательном участке. Данное обращение также для обращения по существу было передано в ТИК Актобе", – отметил спикер.

В суды, как объяснил Саргазин, поступило два иска по вопросам выборов.

Так, в Верховный суд поступил иск от жителя города Алматы относительно проведения внеочередных выборов. Этот иск был возвращен Верховным судом в связи с неподсудностью.

Второй иск поступил в Специализированный межрайонный административный суд города Астаны от представителя ОФ "Еркиндик канаты" к председателю участковой избирательной комиссии №375 Астаны о признании действий по удалению наблюдателя незаконными.

"Он находится еще в производстве суда, решение не принято", – пояснил Азамат Саргазин.

Позже зампред Комитета административной полиции МВД Жандос Мураталиев в эфире госканала "Казахстан" сообщил, что в день выборов органы суда привлекли к административной ответственности четырех человек, которые призывали к проведению и участию в несанкционированных митингах. Административные протоколы на 15 человек были переданы в суд.

"Акиматы на местах и прокуроры несколько раз предупреждали этих граждан о незаконности акций протестов", – резюмировал он.

В целом, добавил спикер, к концу голосования в стране обстановка стабильная, полиция продолжит работу в усиленном режиме.

Напомним, ранее наблюдатель ШОС высказался о попытках дестабилизировать обстановку в Казахстане во время выборов и отметил слаженную и масштабную работу сил безопасности и правоохранительных органов страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998131-golosovanie-proshlo-v-spokoynoy-obstanovke-genprokuratura-o-vyborah-prezidenta-kazahstana/