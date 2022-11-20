Наблюдатель ШОС высказался о попытках дестабилизировать обстановку во время выборов

Задержанный. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Замдиректора Исполкома РАТС ШОС Артур Голованов отметил работу сил безопасности и правоохранительных органов Казахстана. Благодаря их действиям, по его словам, казахстанцы смогли выразить свою волю на выборах президента страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Артур Голованов сообщил, что он является представителем антитеррористической структуры в составе ШОС.

В этом качестве он отметил слаженную и масштабную работу, которую провели силы безопасности и правоохранительные органы Казахстана, чтобы обеспечить безопасность, мирные и спокойные условия для волеизъявления народа Казахстана.

"Органы правопорядка Казахстана выполнили свой долг на самом высоком уровне: у нас есть информация о том, что силы терроризма готовы были предпринять акции по дестабилизации обстановки накануне выборов и в период их проведения. Но все эти попытки были сорваны, а все провокации – успешно нейтрализованы. Виновные лица задержаны и будут привлечены к ответственности согласно законодательству Казахстана", – добавил он.

В результате, по его словам, "народ Казахстан имеет все возможности для того, чтобы выразить свою волю и выбрать свое светлое будущее сознательно и единым коллективным фронтом".

Напомним, что ранее в Департаменте полиции Алматы прокомментировали несанкционированные митинги в городе во время выборов президента, которые проводились сегодня. Отмечалось, что нарушители были задержаны, однако при общении с гражданами стражи порядка вели себя максимально корректно.

"При доставлении правонарушителей специальные средства не применялись", – подчеркивали представители ДП города Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1998120-nablyudatel-shos-vyskazalsya-o-popytkah-destabilizirovat-obstanovku-vo-vremya-vyborov/