Девочка заплакала на участке в Алматы из-за того, что ей не разрешили голосовать
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Пятилетняя девочка расплакалась на одном из избирательных участков в Алматы из-за того, что ей не разрешили проголосовать. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в акимате города.
Как сообщили в акимате, чтобы разрешить ситуацию, девочке позволили спустить бюллетень в урну. В горадминистрации напомнили, что право голосования на выборах доступно после достижения совершеннолетия.
Ранее мы рассказывали о том, что министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин пришел на выборы вместе с маленьким сыном.
Между тем в ЗКО впервые приняли участие в голосовании молодые люди - близнецы и двойняшки.
К слову, уже стала известна явка по состоянию на 16.00. Лидирует Туркестанская область - там на этот час проголосовали уже более 80% избирателей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998093-devochka-zaplakala-na-uchastke-v-almaty-iz-za-togo-chto-ey-ne-razreshili-golosovat/