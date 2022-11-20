Девочка заплакала на участке в Алматы из-за того, что ей не разрешили голосовать

Избирательная урна. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пятилетняя девочка расплакалась на одном из избирательных участков в Алматы из-за того, что ей не разрешили проголосовать. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в акимате города.

Как сообщили в акимате, чтобы разрешить ситуацию, девочке позволили спустить бюллетень в урну. В горадминистрации напомнили, что право голосования на выборах доступно после достижения совершеннолетия.

Ранее мы рассказывали о том, что министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин пришел на выборы вместе с маленьким сыном.

Между тем в ЗКО впервые приняли участие в голосовании молодые люди - близнецы и двойняшки.

К слову, уже стала известна явка по состоянию на 16.00. Лидирует Туркестанская область - там на этот час проголосовали уже более 80% избирателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998093-devochka-zaplakala-na-uchastke-v-almaty-iz-za-togo-chto-ey-ne-razreshili-golosovat/