Генпрокуратура обратилась к казахстанцам в преддверии выборов

Урны с бюллетенями. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Заместитель генерального прокурора Казахстана Жандос Умиралиев обратился к жителям республики перед предстоящими выборами президента РК. Обращение было опубликовано на официальном сайте Генпрокуратуры.

Замгенпрокурора отметил, что в социальных сетях распространяются призывы запрещенной судом организации к проведению и участию 20 ноября 2022 года в незаконных митингах и совершению иных противоправных действий.

"Между тем согласно национальному и международному праву любая деятельность таких организаций, целями которых является терроризм или насильственный экстремизм, находится под запретом" – подчеркнул Умиралиев.

Замгенпрокурора напомнил, что Законом "О порядке организации и проведения мирных собраний в РК" закреплена недопустимость организации такими группами подобных акций.

Добавим, что речь идет о пункте 6 статьи 5 данного закона, в котором сказано, что организатором мирных собраний не может быть:

гражданин РК, признанный судом недееспособным либо ограниченно дееспособным или которому назначено наказание по приговору суда в виде исправительных работ, привлечения к общественным работам, ограничения свободы, ареста, лишения свободы, на период отбытия наказания;

либо ограниченно дееспособным или которому назначено наказание по приговору суда в виде исправительных работ, привлечения к общественным работам, ограничения свободы, ареста, лишения свободы, на период отбытия наказания; гражданин РК, имеющий непогашенную или неснятую судимость за участие в массовых беспорядках, государственную измену, шпионаж, экстремистские и террористические преступления, нарушение порядка организации и проведения мирных собраний;

за участие в массовых беспорядках, государственную измену, шпионаж, экстремистские и террористические преступления, нарушение порядка организации и проведения мирных собраний; юридическое лицо, не прошедшее регистрацию в установленном законодательством РК порядке;

в установленном законодательством РК порядке; организация, деятельность которой приостановлена или запрещена в установленном законами РК порядке.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 14, местный исполнительный орган отказывает в проведении мирных собраний, если их организаторами выступают вышеперечисленные лица.

Проведение таких собраний также не допускается, если они направлены на подрыв безопасности государства, совершение других преступных деяний, согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 14 закона.

По словам Жандоса Умиралиева, это обусловлено одним из основных принципов организации и проведения мирных собраний – их ненасильственным характером и законностью, а также обеспечением общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и свобод других лиц (статьи 3 Закона).

"За призывы, организацию и участие в акциях запрещенных организаций, сопряженных с совершением указанных незаконных действий, наступает административная (статья 488 КоАП РК "Нарушение законодательства РК о порядке организации и проведения мирных собраний") и уголовная ответственность (статья 179 "Призывы к насильственному захвату власти", статья 405 "Участие в деятельности запрещенных судом организаций" УК РК)", – напомнил он.

Сообщается, что органы правопорядка будут пресекать любые правонарушения, и принимать предусмотренные законом меры к лицам, нарушающим законодательство Республики Казахстан.

Также заместитель генпрокурора напомнил, что вчера, 17 ноября, сотрудниками Комитета национальной безопасности при содействии органов прокуратуры пресечена деятельность преступной группы из семи человек.

"Имеются документальные доказательства их причастности к планированию, а также к подготовке массовых беспорядков и нападений на здания государственных и правоохранительных органов, объекты жизнеобеспечения, физического уничтожения их сотрудников с использованием оружия и зажигательных смесей с целью насильственного захвата власти.

По местам проживания задержанных лиц изъяты вещественные доказательства. Начато досудебное расследование по части 2 статьи 179 "Публичные призывы к насильственному захвату власти группой лиц" и части 1 статьи 272 "Организация массовых беспорядков" Уголовного кодекса", – сообщил он.

В этой связи Генеральная прокуратура настоятельно просит граждан не поддаваться на провокации запрещенных судом организаций и лиц, стоящих за ними, воздержаться от участия в их незаконных действиях и неукоснительно соблюдать закон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997741-genprokuratura-obratilas-k-kazahstantsam-v-preddverii-vyborov/