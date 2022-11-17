Беспорядки в день выборов: КНБ раскрыл подробности готовившихся преступлений

Задержание подозреваемого. Кадр из видео: пресс-служба КНБ РК

Представители Комитета национальной безопасности опубликовали видео, в котором рассказали подробности задержания предполагаемых организаторов беспорядков в день выборов. Также КНБ показал кадры обсуждений предполагаемых заговорщиков.

Сообщается, что отдельные радикально настроенные элементы вынашивали планы по дестабилизации ситуации и захвату городов в Казахстане. Особое внимание уделялось Алматы и Астане.

Комитет сообщил, что его сотрудники с марта вели работу над пресечением деятельности преступной группы.

"В составе группы действовали представители различных социальных групп: из числа криминалитета, асоциальных лиц. На протяжении нескольких месяцев с санкций органов прокуратуры осуществлялась фиксация, документирование глубоко законспирированных встреч участников преступной группы в различных квартирах и домах, где обсуждались планы по организации массовых беспорядков, захвату власти и приходу временного правительства", – отметили в КНБ.

На кадрах, показанных сотрудниками ведомства, можно заметить людей, сидящих за столом и обсуждающих план. Уже в другой комнате люди говорят о способах блокировки дорог.

"Преступная группа планировала захватить здания акиматов, объектов инфраструктуры, связи, СМИ и телекоммуникаций, перекрытие движения транспорта в городах", – заявили представители комитета.

Как добавили в КНБ, преступники хотели максимизировать нанесенный урон и посеять панику среди мирного населения. Подчеркивается, что они планировали вооружиться пистолетами и автоматами, а также снайперскими винтовками и ружьями.

"Планировалось целенаправленное применение оружия в отношении сотрудников правоохранительных органов и силовых структур, с привлечением для этих целей членов ОПГ", – отметили в Комитете нацбезопасности.

Сообщается, что участниками преступной группы были подготовлены "коктейли Молотова" и специальные устройства для метания бутылок с зажигательной смесью в местах скопления мирного населения и по группам правоохранителей для провоцирования массовых жертв.

Также комитет приводит кадры со скрытых камер, на которых люди обсуждают некое приспособление для метания "коктейлей". Слышно, что они планировали сделать его своими руками.

В КНБ подчеркнули, что участники группировки заранее на открытой местности в одном из сельских районов Алматинской области провели пробные испытания метательных устройств, изготовленных из подручных средств, которые купили на строительных рынках в Алматы.

"Атака группы была намечена на 20 ноября, в день внеочередных выборов президента Казахстана, с целью срыва голосования. Основными приоритетами группы выступали захват власти в городе Алматы, призыв к организации массовых беспорядков посредством захвата СМИ в других регионах, вплоть до столицы, где собирались организовать штурм резиденции главы государства посредством строительной гусеничной техники с элементами, имитирующими защиту от средств поражения в виде стальных листов с установленным ан технику метательным устройством для бутылок с зажигательной смесью", – рассказали в КНБ.

17 ноября члены группы были задержаны сотрудниками КНБ в городе Алматы и Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1997661-besporyadki-v-den-vyborov-knb-raskryl-podrobnosti-gotovivshihsya-prestupleniy/