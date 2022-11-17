КНБ сообщил о предотвращении массовых беспорядков в день выборов

Оружие и бутылки для зажигательных смесей: пресс-служба КНБ РК

Сотрудники КНБ РК задержали семерых человек, которых подозревают в планировании и организации массовых беспорядков 20 ноября 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"17 ноября 2022 года Комитетом национальной безопасности при содействии органов прокуратуры пресечена деятельность преступной группы, причастной к планированию и организации массовых беспорядков 20 ноября текущего года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате специальной операции были задержаны семь человек.

Начато расследование по части 2 статьи 179 и части 1 статьи 272 УК РК. По местам проживания задержанных были изъяты вещественные доказательства.

"С санкции прокуратуры задокументирована подготовка ими организации массовых беспорядков, нападения на административные здания государственных и правоохранительных органов, объектов жизнеобеспечения с использованием оружия и зажигательных смесей.

Роль каждого участника группы была четко распределена, преступные замыслы обсуждались в ходе регулярных встреч с соблюдением мер конспирации", – заявили представители КНБ.

По данным комитета, члены группы изготовили оборудование – так называемые бутылкометы, с помощью которых "планировалось метать в сотрудников правоохранительных органов "коктейли Молотова" для их физического уничтожения".

"Организовали схрон, где хранили орудия для совершения преступлений – автомат Калашникова, нарезное ружье Merkel, два гладкоствольных обреза, боеприпасы, бутылки с жидкостью для "коктейлей Молотова", так называемые бутылкометы, канистры с бензином, рации", – добавили в ведомстве.

Сейчас подозреваемые задержаны в порядке статьи 128 УПК РК и водворены в изолятор временного содержания. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Отметим, что в части 2 статьи 179 Уголовного кодекса РК установлено наказание за пропаганду или публичные призывы к насильственному захвату или удержанию власти в нарушение Конституции РК, подрыву безопасности государства либо насильственному изменению конституционного строя Казахстана, а также изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов такого содержания совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения, либо с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, либо группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием средств, полученных из иностранных источников.

Такие деяния наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Кроме того, согласно части 1 статьи 272 УК РК, организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, разрушениями, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, в том числе с использованием средств, полученных из иностранных источников наказывается лишением свободы на срок от четырех до десяти лет.

Напомним, что в воскресенье, 20 ноября, пройдут внеочередные выборы президента Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1997632-knb-soobschil-o-predotvraschenii-massovyh-besporyadkov-v-den-vyborov/