Непогода обрушилась на регионы Казахстана: ветер сносил крыши, на улицах гололед (видео)

Снегопад. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Со вторника в регионах Казахстана бушует непогода - в центре и на севере страны дороги превратились в каток, на юге ветер сносит крыши домов, передает сайт телеканала КТК.

В минувшие пару дней на Карагандинскую область обрушился снегопад и ураганный ветер, который буквально сносил остановки и крыши. Кровли лишилась одна из городских школ. К счастью, в это время на улице не было ни детей, ни взрослых. Огромные куски профлиста разбросало на заднем дворе заведения. Здание обследовали спасатели и строительная компания, но занятия в нем отменять не стали.

"Сотрудники школы работают таким образом, что постоянно будут проверять, контролировать, состояние третьего этажа особенно. Потому что эта кровля пострадала именно той части. Опять-таки, не всю крышу снесло, только часть ее, и там не так много кабинетов. Но, конечно же, если будут протечки, детей там не будет, занятия проводиться в той части школы не будут", – рассказала директор школы Мария Жакина.

С трудностями из-за непогоды столкнулись и жители Жамбылской области. Во вторник в регионе был ураган, а в среду из-за метели на трассах видимость упала. Закрывать дороги не стали, но ввели определенные ограничения.

В нацкомпании "КазАвтоЖол" уверяют: асфальт постоянно чистят, посыпают песком и солью. Снег убирают и с железнодорожных путей. Между тем местные жители говорят, давно не видели такую белоснежную картину.

Не обошла непогода и столицу. Порывы ветра в Астане достигали 20 метров в секунду. За два дня в городе произошло свыше 100 ДТП. Полицейские просят водителей быть внимательнее на дорогах.

Раньше обычного вчера вышли на работу коммунальщики Петропавловска. Они тоже пытаются справиться с гололедом и сугробами. Как рассказали в отделе ЖКХ города, с 5 часов утра коммунальщики расчищают от снега тротуары, пешеходные переходы, остановочные павильоны, посыпают их пескосоляной смесью и противогололедным материалом.

По словам синоптиков, зима решительно вступает в свои права. В страну уже пришел северо-западный антициклон. А это значит, что осадки постепенно прекратятся, но усилятся морозы.

"На большей части ожидаются осадки: на севере в виде снега, на юге и западе республики в виде дождя и снега. По республике ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, гололед, туман. На севере, востоке и в центре – метель. Понижение температуры воздуха на севере, востоке и в центре страны до 8-22 градусов мороза", – рассказали в РГП "Казгидромет".

Спасатели и полицейские просят автомобилистов в ближайшие дни по возможности отказаться от дальних поездок.

Источник: КТК

Напомним, во вторник из-за урагана жители десятков домов в Таразе остались без света, сильный ветер повредил билборды, баннеры, забор и крыши зданий и повалил деревья.

Между тем сегодня в мегаполисах Казахстана ожидается выпадение снега и плюсовая температура, а вот в 12 регионах объявлено штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997512-nepogoda-obrushilas-na-regiony-kazahstana-veter-snosil-kryshi-na-ulitsah-gololed-video/