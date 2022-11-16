Туманы и гололед: о непогоде предупредили жителей 12 регионов Казахстана

Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Завтра, 17 ноября, в ряде регионов республики ожидаются низовые метели, туман и гололед. В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, по данным метеорологов, туманы в четверг ожидаются:

на севере Кызылординской области ;

; на севере и в горных районах Жамбылской области , а также в городе Таразе ;

, а также в городе ; на юго-западе Акмолинской области;

на западе, востоке и в горных, предгорных районах Алматинской области и в городе Кунаеве ;

и в городе ; в городе Алматы ;

; на западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман;

ожидается туман; на северо-востоке ВКО ;

; на юге, востоке, в центре и горных районах Жетысуской области.

Также на западе ЗКО, на юге и востоке Акмолинской области, на севере и востоке ВКО, на севере и западе Абайской области, на севере и востоке Павлодарской области ожидается низовая метель.

Во всех перечисленных областях, а также в Мангистауской области ожидается сильный ветер до 15-20 м/с. В Жамбылской, Восточно-Казахстанской и Абайской областях возможны порывы до 23 м/с. При этом, на востоке и в горных районах Жетысуской области возможны порывы ветра до 23-28 м/с.

Кроме того, автомобилистов Алматы, а также Жамбылской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Абайской и Жетысуской областей предупредили о гололеде.

Добавим, что представители ДЧС Павлодарской области на официальном сайте ведомства разместили правила поведения при гололеде:

Одевайтесь по погоде, наденьте обувь без каблуков или на низком широком каблуке – подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можно также натереть подошвы песком или наждачной бумагой;

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву, при этом ноги должны быть слегка расслаблены, а руки свободны;

Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

Обходите места, покрытые льдом, а если невозможно – делайте маленькие шаги, стараясь не отрывать ног от земли;

При переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу;

Если вы поскользнулись, постарайтесь удержать равновесие, балансируя руками. Чтобы избежать серьезных травм, нужно научиться группироваться при падении – присядьте, чтобы снизить высоту падения, во избежание удара головой о землю напрягите мышцы шеи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997504-tumany-i-gololed-o-nepogode-predupredili-zhiteley-12-regionov-kazahstana/