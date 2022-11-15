Ураган порвал флаг, сорвал крыши и оставил десятки домов без света в Таразе

Поваленное в результате урагана дерево в Таразе. Фото: instagram.com/taraz.akimdigi

Из-за урагана жители 32 многоэтажных домов и 16 частных домов в Таразе на какое-то время остались без электроэнергии. В городе были повреждены билборды, баннеры, забор и крыши зданий, повалены деревья, сообщается на официальной странице акимата города в Instagram.

"В Таразе 14-15 ноября 2022 года зафиксирован ураганный ветер скоростью 15-20 м/с, иногда с порывами 23-28 м/с", - сообщают в акимате города.

Жители домов по проспекту Толе би и 3-го переулка Менделеева сообщили о срыве мягкой кровли и профнастила площадью 50 и 40 кв. м. Работники отдела жилищных отношений акимата проводят обследование.

"Электросеть, идущая от распределительного пункта в районе "Шанырак" к 920-му трансформаторному узлу, из-за ветра вышла из строя. Произошло аварийное отключение электроэнергии в 28 домах и еще в четырех многоэтажных домах в 15 микрорайоне. Подрядной организацией дома временно обеспечены электросетью", - говорится в сообщении.

Наряду с этим заявления об отключении электричества поступили от жителей 16 частных домов. По данным адресам начали работу шесть аварийных бригад ТОО "Таразские городские электрические сети" для восстановления электричества.

В городе были повреждены 25 билбордов, 28 баннеров, три пилона, один забор, малая архитектурная форма, порван государственный флаг в парке первого президента. Также появились сообщения о падении деревьев на некоторых улицах.

У студентов колледжей, школьников и воспитанников детсадов в Таразе из-за непогоды отменили занятия, передает сайт телеканала КТК.

Сообщается, что ураган утих лишь под утро. К счастью, человеческих жертв удалось избежать. Полицейским пришлось дежурить на перекрестках, так как светофоры не работали.

В ближайшие сутки в городе прогнозируют аналогичный ураган.

Источник: КТК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1997317-uragan-porval-flag-sorval-kryshi-i-ostavil-desyatki-domov-bez-sveta-v-taraze/