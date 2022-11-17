Снег, ветер и плюсовая температура: какая погода ждет жителей мегаполисов Казахстана

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В четверг, 17 ноября, в Алматы и Шымкенте ожидается теплая погода без осадков, а в Астане вновь будет идти снег. Актуальный прогноз погоды представило РГП "Казгидромет" на своем официальном сайте.

Как сообщают синоптики, в Алматы сегодня температура воздуха составит от 0 до +2 градусов, а скорость ветра - от 2 до 7 метров в секунду. Осадков в южной столице не ожидается, но здесь объявлено штормовое предупреждение - из-за тумана и гололеда.

Астанчан ждет непогода: в столице ожидается выпадение снега, столбики термометров опустятся до -7...-9 градусов, а скорость ветра составит 9-14 м/с.

Плюсовая температура ждет жителей Шымкента - в третьем мегаполисе сегодня осадков не ожидается, воздух прогреется до +5...+7 градусов, а скорость ветра составит 3-8 м/с.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов Казахстана 17 ноября ожидается непогода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997508-sneg-veter-i-plyusovaya-temperatura-kakaya-pogoda-zhdet-zhiteley-megapolisov-kazahstana/