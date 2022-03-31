Сумму на строительство крематория в Алматы огласили в акимате

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В акимате Алматы огласили сумму, выделенную на строительство крематория, который будет располагаться в Алатауском районе. Планируется, что крематорий запустят уже в мае этого года, передает корреспондент NUR.KZ.

В акимате рассказали, что на строительство крематория при патологоанатомическом бюро, который будет располагаться восточнее восточнее ТЭЦ-2, выделено 1 527 670 000 тенге. Из них 1 212 866 000 выделено из республиканского бюджета, еще 314 806 000 тенге – из местного.

При этом работы были завершены еще в декабре 2021 года, но запуск крематория произойдет ориентировочно в мае 2022 года.

Сейчас, как рассказали в акимате, ведутся работы по прокладке наружных инженерных сетей, в том числе сети газоснабжения для функционирования установленных печей. Как только завершится прокладка наружных инженерных сетей, начнутся процедуры по приему-передаче объекта эксплуатирующей организации при Управлении общественного здоровья города Алматы.

Кроме того, в разработке на данный момент находятся правила функционирования крематория и приема умерших на кремацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1962971-summu-na-stroitelstvo-krematoriya-v-almaty-oglasili-v-akimate/