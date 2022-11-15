Сколько будут зарабатывать пожарные в Казахстане после повышения зарплат

Пожарные. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Министр по ЧС Юрий Ильин в кулуарах кабмина рассказал, сколько будут получать пожарные с учетом повышения заработной платы в следующем году, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава МЧС напомнил, что три года назад пожарные зарабатывали в месяц 65 тысяч тенге. Однако сейчас, по его словам, огнеборцы получают минимум 110 тысяч тенге.

"Предусматривается повышение заработной платы с 1 января 2023 года от 10% до 70%. 70% - это максимальное повышение для рядового состава, те, которые только начинают службу. И 10% - это для руководящего состава, то есть это начальники служб пожаротушения, начальники служб ЧС", - добавил он.

Резюмируя, министр отметил, что минимальная зарплата в этой сфере будет в пределах 180 тыс. тенге.

При этом Ильин подчеркнул, что повышение не коснется его зарплаты.

"Зарплата руководящего состава МЧС не будет подниматься однозначно, политическим служащим не рассматривается", - заверил глава МЧС.

Напомним, ранее аким Тараза сообщил, что получает больше миллиона тенге ежемесячно, а замгенпрокурора РК заявил, что зарабатывает в месяц "1 млн тенге чистыми".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1997218-skolko-budut-zarabatyvat-pozharnye-v-kazahstane-posle-povysheniya-zarplat/