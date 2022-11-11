Аким Тараза озвучил свою зарплату

Асхат Ниязов и Бакытжан Орынбеков. Кадр из видео: "Обожаю"/YouTube

Аким Тараза Бакытжан Орынбеков в разговоре с журналистом Асхатом Ниязовым озвучил размер своей заработной платы. Выпуск программы вышел на YouTube-канале "Обожаю".

Ведущий программы поинтересовался у собеседника о его заработках на предыдущих должностях. Бакытжан Орынбеков, отвечая на вопрос, рассказал, сколько сейчас получает на посту акима Тараза.

"Если вас интересует зарплата сегодняшняя, то как государственный служащий я получаю 1 080 000 тенге. За вычетом налогов я получаю где-то порядка 890 000 тенге", - пояснил градоначальник.

Также Бакытжан Орынбеков отметил, что средняя зарплата в Таразе составляет 180-220 тысяч тенге. При этом оклады госслужащих зависят от компетенции, квалификации, стажа и опыта работы.

Аким города ответил и на вопрос о наличии личного автомобиля. Чиновник заявил, что такового у него нет. Он ездит на служебной машине Kia 2013 года выпуска.

Напомним, Бакытжан Орынбеков был назначен акимом Тараза в сентябре текущего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1996700-akim-taraza-ozvuchil-svoyu-zarplatu/