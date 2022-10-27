Замгенпрокурора Казахстана рассказал, сколько зарабатывает и куда тратит деньги

Асет Чиндалиев. Фото: gov.kz

Заместитель генпрокурора РК Асет Чиндалиев в кулуарах сената ответил на ставший уже традиционным вопрос о размере заработной платы, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, сколько получает Чиндалиев на посту заместителя генпрокурора страны.

В ответ Асет Чиндалиев коротко ответил, что зарабатывает 1 млн тенге.

"1 млн тенге чистыми (то есть с вычетом всех налогов - прим.ред.)", - сказал спикер.

На вопрос, куда он тратит деньги, Чиндалиев ответил, что зарплату тратит на содержание своей семьи.

Напомним, ранее председатель правления "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев рассказал, что зарабатывает больше миллиона тенге, а глава "СК-Фармация" Ерхат Искалиев еще в августе признавался, что получает в месяц больше 1,4 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1994531-zamgenprokurora-kazahstana-rasskazal-skolko-zarabatyvaet-i-kuda-tratit-dengi/