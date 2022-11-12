Полицейские вышли на субботник в Алматы (видео)

Субботник. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Сотрудники Департамента полиции Алматы и Академии МВД вышли на субботник. Их за работой сняли на видео, которое было опубликовано в официальном Telegram-канале МВД РК.

В ДП города уточнили, что всего в субботнике приняли участие 590 правоохранителей и сотрудников Алматинской Академии МВД.

Было убрано 17 каскадов реки от проспекта Абая до улицы Шевенко. В мероприятии задействовали и тяжелую технику. Видео же снял один из полицейских.

Напомним, ранее сообщалось, что стражи порядка задержали пожилого алматинца по подозрению в краже в автобусе.

Также стало известно, что в южной столице прямо на проезжей части загорелся автомобиль. Потушить его помог полицейский. Водитель машины выразила благодарность сотруднику за проявленные внимание и оперативность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996864-politseyskie-vyshli-na-subbotnik-v-almaty-video/