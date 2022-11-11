Пожилого алматинца задержали по подозрению в краже в автобусе

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

В Алматы полицейские задержали 62-летнего мужчину. Его подозревают в совершении кражи телефона в автобусе, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

"Мужчина был задержан после того, как с заявлением в полицию обратилась пассажирка автобуса 45-го маршрута. Она пояснила, что неизвестный украл из ее кармана телефон", – сообщил начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Куатбек Науатов.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Начато досудебное расследование по факту кражи чужого имущества.

Отмечается, что подозреваемый уже имеет судимость. Следователи устанавливают причастность задержанного к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории Алматы.

Ранее в Алматы полицейские задержали четверых подозреваемых в подделке чеков о мобильном переводе. По версии следствия, подозреваемые по объявлению договаривались о покупке телефонов и приходили на встречу с заранее подготовленными поддельными чеками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1996802-pozhilogo-almatintsa-zaderzhali-po-podozreniyu-v-krazhe-v-avtobuse/