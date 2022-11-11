Автомобиль загорелся на проезжей части в Алматы. Потушить его помог полицейский

Тушение машины. Кадр из видео: polisia.kz

В Алматы полицейский потушил горящую машину, которая следовала по проспекту Рыскулова. Водитель автомобиля выразила благодарность стражу порядка, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

"На мосту увидел горящее авто. Не раздумывая, я схватил огнетушитель и побежал на помощь. Благо, огонь вовремя потушил: не дал ему возможность охватить все авто. За рулем автомашины была женщина, оказывается, она приехала из города Балхаша, и Алматы плохо знает", – рассказал заместитель начальника отдела местной полицейской службы УП Медеуского района Адильбек Козыбеков.

Он добавил, что на место происшествия был вызван эвакуатор и машину транспортировали на стоянку.

Жительница Балхаша Наталья Дробытова выразила слова благодарности в адрес руководства ДП Алматы.

"Хочется выразить благодарность Адильбеку, который нам помог. Мы ехали по улице Рыскулова, наша машина забарахлила. Когда мы остановились, ехала попутная машина, и этот молодой парень выскочил. Хочется и родителям его сказать спасибо за такое хорошее воспитание: помог во всем нам, успокаивал нас", – сказала в своем обращении Дробытова.

Ранее мы писали, что в Мангистауской области на трассе "Актау – Жетыбай" произошло ЧП – прямо на проезжей части загорелся пассажирский автобус.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1996773-avtomobil-zagorelsya-na-proezzhey-chasti-v-almaty-potushit-ego-pomog-politseyskiy/