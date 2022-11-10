"Не соответствует культуре и традициям нашего народа": Смаилов о Хэллоуине

Алихан Смаилов. Фото: akorda.kz

Премьер-министр РК Алихан Смаилов в кулуарах сената прокомментировал вопрос о запрете празднования Хэллоуина в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ напомнили, что в Казахстане часто предлагают запретить празднование Хэллоуина. В связи с этим журналисты поинтересовались у главы кабмина, будет ли этот вопрос рассматриваться на уровне правительства.

Алихан Смаилов в ответ заявил, что проблема не в мероприятии, а в воспитании молодежи.

"Я считаю, что Хэллоуин не соответствует культуре и традициям нашего народа. Я считаю, что мы должны прививать молодежи духовные ценности и национальное воспитание", — пояснил он.

По словам премьер-министра, воспитание должно начинаться с семьи, школы и найти продолжение в обществе.

"Я лично это мероприятие не поддерживаю", — резюмировал он.

Напомним, в этом году во время празднования Хэллоуина в Сеуле случилась страшная давка, унесшая жизни более 150 человек. В связи с трагедией в Южной Корее был объявлен национальный траур. Токаев направил телеграмму соболезнования южнокорейскому лидеру.

Среди погибших оказалась и 26-летняя казахстанка Мадина Шерниязова, приехавшая в Сеул из Актобе. Ее сестра позже рассказала, что Мадина никогда не праздновала Хэллоуин, поэтому ей было интересно посмотреть на мероприятия в честь него.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996561-ne-sootvetstvuet-kulture-i-traditsiyam-nashego-naroda-smailov-o-hellouine/