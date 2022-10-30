Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Южной Кореи

Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Республики Корея, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагического происшествия в Сеуле.

"С глубокой скорбью я узнал трагическую новость о гибели людей в районе Итэвон в Сеуле. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. В этот скорбный час граждане нашей страны и я солидарны с народом Кореи и разделяем его боль в связи с невосполнимой потерей", – говорится в телеграмме.

Напомним, страшная трагедия произошла минувшей ночью в Сеуле. Во время празднования Хэллоуина на узкой улочке, где собрались десятки тысяч человек, произошла массовая давка.

По последним данным, количество погибших составляет 153. Число пострадавших достигло 103. Большинству жертв было 18-30 лет. Среди погибших значатся также 22 иностранца, среди которых четверо россиянок, один гражданин Узбекистана. Еще 15 иностранцев пострадали.

Отметим, что среди погибших оказалась одна гражданка Казахстана. Девушке было 26 лет. В Южной Корее она находилась по учебе.

В связи с трагедией президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1994938-tokaev-napravil-telegrammu-soboleznovaniya-prezidentu-yuzhnoy-korei/