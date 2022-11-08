10-балльные пробки образовались в Алматы

Пробка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

В Алматы вечером 8 ноября зафиксировали десятибалльные пробки - несколько картографических сервисов сообщают о сложной дорожной ситуации в южной столице, передает NUR.KZ.

Алматинские водители жалуются на пробки - они выразили свое недовольство ситуацией на дороге через популярные приложения навигации.

Ряд центральных улиц города в картографических сервисах окрашен в красный цвет из-за ситуации с трафиком.

Пробки. Скриншот: ЯндексКарты

Отметим, что сегодня в Алматы днем прошел небольшой снег с дождем.

10-бальные пробки в Алматы. Скриншот: 2GIS.kz

Ранее департамент по ЧС города обратился к алматинцам - жителей южной столицы предупредили об осадках и похолодании, призвав быть предельно осторожными и внимательными на дорогах.

Кроме того, к алматинским автолюбителям обратились в акимате города. Владельцев авто призвали заменить летние шины на зимние, а также снизить скорость движения и увеличить дистанцию между автомобилями.

Также жителей Алматы предупредили, что в среду, 9 ноября, в городе ожидаются сильные осадки, а также туман и гололед.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996291-10-ballnye-probki-obrazovalis-v-almaty/