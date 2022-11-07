В Алматы ожидается снег и похолодание

Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы и Алматинской области 8 ноября объявлено штормовое предупреждение. Жителей мегаполиса и региона ожидают сильный дождь, снег, туман, гололед, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службы ДЧС Алматы и ДЧС Алматинской области.

Департамент по ЧС города Алматы на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" информирует, что 8 ноября в городе Алматы ожидается сильный дождь, резкое понижение температуры днем до 5-7 тепла.

В горах также пройдут сильные осадки – дождь и снег. Местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, его скорость временами будет достигать 15-20 метров в секунду, иногда – 25 метров в секунду.

ДЧС города Алматы призывает автовладельцев и пешеходов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы.

Также в ДЧС не рекомендуют ставить машины под деревьями, линиями электропередач и другими нависающими конструкциями.

"Управляемость автомобилем при снегопаде и гололедице резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и, как результат, наезду на пешеходов", – предупредили в пресс-службу ДЧС.

В Департаменте по ЧС города Алматы напомнили, что переходить улицы следует в установленных правилами дорожного движения местах, при переходе через проезжую часть не стоит отвлекаться на посторонние дела (разговоры по мобильному телефону), а также следует воздержаться от похода в горы.

Как отметили в ДЧС Алматинской области, на основании штормового предупреждения РГП "Казгидромет" 8 ноября на юге и в горных районах региона ожидаются дождь, снег, гололед, туман.

Ветер юго-западный, порывы могут достигать 25 метров в секунду. А также ожидается резкое понижение температуры воздуха до 2-7 градусов тепла.

ДЧС Алматинской области призывает граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности.

Ранее синоптики пообещали в ближайшие три дня неустойчивый характер погоды в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996083-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-almaty-i-almatinskoy-oblasti/