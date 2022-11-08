Электропоезд по маршруту Алматы - Кунаев запустят 11 ноября

Поезд. Иллюстративное фото: Pexels.com

11 ноября будет запущен пригородный электропоезд Алматы - Кунаев. Ранее такое поручение, как сообщается, дал президент Касым-Жомарт Токаев во время рабочей поездки в Алматинскую область, передает сайт Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"По поручению главы государства Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК проработан вопрос по запуску железнодорожного маршрута между городами Алматы и Кунаев. Так, 11 ноября текущего года начнет курсировать новый пассажирский пригородный маршрут Алматы – Кунаев", - гласит сообщение.

Электропоезд будет курсировать периодичностью один раз в сутки, отправлением из станции Алматы-1 в 06:44 и прибытием на станцию Капшагай в 08:35, а также отправлением из станции Капшагай в 19:15 и прибытием на станцию Алматы-1 в 20:50.

Сообщается, что в составе электропоезда три вагона общей вместимостью в 175 мест. А организацию перевозок осуществляет АО "Пассажирские перевозки".

Напомним, 19 октября глава государства побывал с рабочей поездкой в Алматинской области. В ходе мероприятия он предложил сделать из Кунаева научно-образовательный центр, где будут учиться студенты, чтобы "разгрузить" Алматы.

Также Токаев высказался о развитии областного центра Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1996276-elektropoezd-po-marshrutu-almaty-kunaev-zapustyat-11-noyabrya/