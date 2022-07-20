Мурал в честь певца Ермека Серкебаева открыли в Нур-Султане (видео)

Мурал с изображением Ермека Серкебаева. Кадр из видео: nstagram.com/centerofurbanism

В столице появился мурал с изображением народного артиста Казахстана Ермека Серкебаева. Об этом рассказывается в официальном Instagram-аккаунте Центра урбанистики Нур-Султана.

"30-метровый мурал с изображением Ермека Серкебаева нарисован на фасаде девятиэтажного дома, который находится по улице Караменде би Шакаулы, 1", – говорится в сообщении Центра урбанистики.

Серкебаев являлся советским и казахстанским камерным и оперным певцом, актером, народным артистом СССР и Казахстана, а также Героем Социалистического Труда.

Будущий артист родился в Петропавловске в 1926 году. В 1937 году вместе с родителями переехал в Алма-Ату (ныне – Алматы).

За свою карьеру Ермек Серкебаев работал диктором на Казахском радио, а также был солистом Казахского театра оперы и балета имени Абая.

С 1973 года преподавал в Казахской консерватории, вел класс вокала.

Артист умер в возрасте 87 лет в 2013 году в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1979349-mural-v-chest-pevtsa-ermeka-serkebaeva-otkryli-v-nur-sultane-video/