Гигантский мурал Димаша Кудайбергена появился в Актобе (видео)

Мурал в Актобе. Кадр из видео: YouTube / портал "Мой Город"

В Актобе на стене одной из многоэтажек появился гигантский портрет известного казахстанского певца и композитора Димаша Кудайбергена, передает портал "Мой город".

Димаш Кудайберген родился и вырос в Актобе, поэтому авторы проекта решили запечатлеть его в родном городе. Образ исполнителя и его история успеха вдохновили команду Almaty Creative Bureau совместно с Ассоциацией Урбанистов Q88 на эскиз в стиле поп-арт.

"Для работы художники использовали специальные аэрозольные краски для граффити, которые хорошо выдерживают температурные перепады, чтобы мурал радовал горожан как можно дольше. Высота изображения более девяти этажей, не менее 18 метров", – рассказали инициаторы проекта.

Ранее в Караганде осужденный нарисовал портрет Димаша Кудайбергена на стене колонии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994620-gigantskiy-mural-dimasha-kudaybergena-poyavilsya-v-aktobe-video/