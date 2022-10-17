В каких регионах Казахстана цены растут сильнее всего

Деньги и продукты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Осенью инфляция в Казахстане побила очередной рекорд. Однако не везде цены росли с одинаковой скоростью. О том, жители каких регионов Казахстана ощутили на себе подорожание товаров и услуг сильнее всего, узнали журналисты NUR.KZ.

По итогам сентября инфляция в Казахстане составила 17,7%, тем самым побив очередной рекорд. В этом месяце, в отличии от всех предыдущих, сильнее всего подорожали не продукты питания, а платные услуги и непродовольственные товары – на 2,7 и 1,9% соответственно.

Впрочем, в некоторых регионах страны рост цен оказался еще более сильным. Так, по данным Национального банка РК, ускорение инфляционных процессов было зафиксировано в 20 областях и городах республиканского значения.

Сильнее всего цены выросли в Астане - здесь годовая инфляция за месяц ускорилась с 17,3% до 20%.

Также этот показатель оказался выше среднереспубликанского значения еще в девяти регионах:

Мангистауская область – 21,7% ;

; Улытауская область – 19,6% ;

; Акмолинская область – 19,2% ;

; Абайская область – 18,8% ;

; Восточно-Казахстанская область – 18,8% ;

; Карагандинская область – 18,4% ;

; Костанайская область – 18,4% ;

; Северо-Казахстанская область – 18%.

Как росли цены в регионах Казахстана. Инфографика: Национальный банк РК

В двух крупнейших мегаполисах страны – Алматы и Шымкенте годовая инфляция составила 17,3 и 16,5% соответственно.

Где сильнее всего выросли цены на продукты

Продукты питания в 2022 году отличаются самыми быстрыми темпами роста. Продовольственная инфляция по итогам сентября составила 22,2% в годовом разрезе. Однако в ряде регионов этот показатель значительно выше.

Так, сильнее всего продукты питания за год подорожали в Мангистауской (29,7%), Актюбинской (24,3%), Акмолинской (23,7%), Жетысуской (23,4%) и Абайской (23%) областях.

Также выше средних показателей рост цен был зафиксирован в следующих регионах:

Северо-Казахстанская область – 22,8% ;

; Восточно-Казахстанская область – 22,8% ;

; Павлодарская область – 22,6% ;

; Костанайская область – 22,4%.

Как росли цены на товары и услуги

Аналогичная ситуация наблюдается также у непродовольственных товаров и на рынке платных услуг. По итогам сентября инфляция в этих секторах достигла 17% и 12,3% соответственно.

Впрочем, как и с продуктами питания, ряд регионов Казахстана показывал значительно более высокий прирост цен.

Так, например, цены на непродовольственные товары выше, чем по стране, были зафиксированы в Астане (26,3%), а также в Улытауской (20,4%), Восточно-Казахстанской (19,7%), Абайской (18,7%), Карагандинской (18,6%), Акмолинской (18,5%), Мангистауской (17,8%) и Атырауской (17,2%) областях.

Также и с платными услугами. Значительно выше, чем в среднем по стране цены выросли в следующих регионах:

Улытауская область – 16,5% ;

; Алматы – 15,5% ;

; Костанайская область – 14,5% ;

; Мангистауская область – 14,2% ;

; Акмолинская область – 13,5% ;

; Карагандинская область – 13,5% ;

; Абайская область – 13,1% ;

; Северо-Казахстанская область – 12,8% ;

; Восточно-Казахстанская область – 12,4%.

Как росли цены в регионах Казахстана. Инфографика: Национальный банк РК

Месячная инфляция в сентябре 2022 года составила 1,8%. Как отмечают аналитики, это значительно выше среднего значения сентябрьской инфляции за последние 5 лет (с 2017 года).

Во всех регионах цены в сентябре 2022 года выросли выше среднеисторической нормы (0,3%), но самое высокое значение было зафиксировано в Астане – 2,8%.

Рост цен в разрезе пяти лет. Инфографика: Национальный банк РК

Стоит отметить, что, как и в случае с регионами, отдельные продукты питания дорожают по-разному. Так, например, сахар за год подорожал почти на 80%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1993061-v-kakih-regionah-kazahstana-tseny-rastut-silnee-vsego/