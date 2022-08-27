Минпросвещения: Дети могут ходить в прошлогодней школьной форме

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

На брифинге в СЦК вице-министр просвещения напомнила о правилах касательно школьной формы в будущем учебном году, передает корреспондент NUR.KZ.

"Скажу о двух новшествах, которые в этом году наше министерство ввело. Первое – в этом году меры господдержки, чтобы подготовить ученика в школе, составляют от 37 300 тенге. Это минимальная сумма, выше она может быть. Если смотреть на прошлый год, то эта сумма на одного человека составляла от 17 до 35 тысяч тенге.

Второе – родителям теперь эти средства представляются на карточные счета, поэтому каждый родитель имеет право купить на рынке, в ТРЦ, сшить эту форму, это право родителя.

Относительно цвета – нет таких требований, чтобы был конкретный цвет. Приказ министра был утвержден в 2016 году, и в этом году в этот приказ никаких изменений не вносилось. То есть организация образования определяет цвет школьной формы совместно с родителями", – заявила вице-министр Шолпан Каринова.

По словам Кариновой, если у родителей нет возможности купить школьную форму ребенку, "хотя таких случаев не было", ученик имеет право прийти в школу "в опрятной одежде".

В качестве варианта Каринова предложила школьникам надевать прошлогоднюю форму.

"Дети могут ходить и в прошлогодней школьной форме, если она сохранилась. (…) Что касается цвета – цвет выбирает каждая школа самостоятельно. Что касается цены, есть поручение правительства, не только Министерства просвещения, по сдерживанию цен не только на школьную форму, но и по другим направлениям", – добавила вице-министр.

Напомним, что вчера выданная школьнице из Жетысуской области возмутила ее маму – от акимата ребенку досталась форма на несколько размеров больше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985201-minprosvescheniya-deti-mogut-hodit-v-proshlogodney-shkolnoy-forme/