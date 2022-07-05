Требования к школьной форме в Казахстане пересмотрели в Минпросвещения

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В новом учебном году родители смогут выбирать школьную форму для своих детей не только по фасону, но и по цвету. Такое решение приняли в Министерстве просвещения, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил заместитель председателя Комитета дошкольного и среднего образования Министерства просвещения РК Жомарт Карамбаев, ни администрация школы, ни директор, ни региональное управление образования или районный отдел образования не имеют право заставлять родителей приобретать школьную форму у определенных поставщиков.

"Родители свободны в выборе любого поставщика и могут приобрести соответствующую требованиям школьную форму. Главное, чтобы она отвечала санитарным нормам и не вредила здоровью детей.

По цвету школьной формы – окончательное решение будут принимать родители совместно с администрацией школы после обсуждения. Должно на родительском собрании обсуждаться и принято должно быть единое решение. Есть попечительский совет, есть совет родителей, и по итогам собрания должно быть принято решение", – отметил спикер.

Он сообщил, что такие требования прописываются в 26 приказе, а уже в августе они будут утверждены.

При этом Карамбаев указал на пример города Нур-Султана, где два года подряд действует единый цвет школьной формы.

"Решение было принято после обсуждения с родительской общественностью. Но если в области не будет единого решения, то здесь решение о выборе единого цвета может быть и не принято.

Аналогичные требования к спортивной форме. Нет требований, чтобы покупали спортивную форму определенной фирмы. Есть требование, чтобы форма была удобной для ребенка", – подчеркнул представитель Министерства просвещения.

Напомним, вчера аким города Алматы Ерболат Домаев рассказал о том, что начальные классы городских школ хотят разместить на первых этажах ЖК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977089-trebovaniya-k-shkolnoy-forme-v-kazahstane-peresmotreli-v-minprosvescheniya/