Токаев взял под личный контроль решение проблемы Каскелена

Каскелен. Кадр из видео: 24.kz

Жители четырех улиц Каскелена с одинаковым названием "Койтас" оказались в затруднительном положении. Их проблему под личный контроль взял глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Жители сразу четырех улиц под одинаковым названием "Койтас" оказались в лабиринте.

Ранее "Хабар 24" выпустил сюжет об этой проблеме. По генеральному плану застройки, главную дорогу в этом районе города должны были построить еще 10 лет назад. Однако этого не произошло, местные жители оказались практически изолированы от остальной части районного центра.

Как итог, детям, чтобы попасть в школу, находящуюся в 300 метрах от дома, приходится ходить в обход полтора километра по неосвещенному участку, где много бездомных собак. А взрослые на автомобилях передвигаются по частным сельхозугодиям.

Аким Карасайского района Жасулан Естенов на встрече с местными жителями заверил, что эта проблема уже решается. Он заявил, что Касым-Жомарт Токаев держит ситуацию на личном контроле.

"Этот вопрос президент страны держит на личном контроле. И мы решим его. Тут некоторые участки находятся в частном владении, мы обязательно переговорим с хозяевами. Сейчас приведем в порядок одну из улиц, заасфальтируем, сделаем освещение, обновим электросети. Подготовим проект, деньги будут выделены", - заявил Жасулан Естенов.

Каскелен является административным центром Карасайского района Алматинской области. Расположен в 10 км от границы Алматы, в предгорьях Заилийского Алатау.

Напомним, 19 октября глава государства побывал с рабочей поездкой в Алматинской области. На встрече с общественностью региона президент, помимо прочего, высказался о развитии отрасли туризма. По его словам, Заилийский Алатау славится своими уникальными дикими растениями и животными и способен выступить мощным магнитом для притяжения международных туристов. Поэтом глава государства призвал уделить особое внимание продвижению туризма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1995286-tokaev-vzyal-pod-lichnyy-kontrol-reshenie-problemy-kaskelena/