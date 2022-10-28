Когда в казахстанских школах начнутся осенние каникулы и сколько они продлятся

Подростки. Иллюстративное фото: pixabay.com

Министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов в своем Telegram-канале сообщил, что в этом учебном году осенние каникулы школьников продлятся всего 7 дней.

Осенние каникулы начнутся 31 октября и продлятся до 6 ноября включительно - в 2022-2023 учебном году учащиеся школ будут отдыхать всего 7 дней.

Отметим, что в прошлом году юные казахстанцы также отдыхали осенью всего 7 дней - с 1 по 7 ноября, а вот в 2020 году длительность осенних каникул составляла целых 10 дней - с 5 по 14 ноября включительно.

Напомним, еще в начале учебного года сообщалось, что в этом году длительность и осенних, и зимних каникул будет сокращена, а сам учебный год продлен до 31 мая.

Как объяснял глава Минпросвещения Аймагамбетов, продление учебного года до конца мая позволит снизить нагрузку на учеников. К тому же, 1,5 миллиона детей будут переведены на 5-дневную учебную неделю, что даст им 36 выходных дней дополнительно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994769-kogda-v-kazahstanskih-shkolah-nachnutsya-osennie-kanikuly-i-skolko-oni-prodlyatsya/