Нижние места в поездах Казахстана станут стоить дороже верхних

Вагон. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С 1 декабря 2022 года нижние места в казахстанских поездах будут стоить дороже верхних на 20%. Пока нововведение будет действовать в пилотном режиме в поездах по пяти направлениям, сообщается на официальном сайте АО "НК "Қазақстан темір жолы".

Как сообщили в нацкомпании, АО "Пассажирские перевозки" в пилотном режиме вводит дифференцированный подход к стоимости проезда на верхних и нижних местах в вагонах коммерческих поездов.

Пилотный проект будет действовать с 1 декабря 2022 года до 28 февраля 2023 года.

"Проект реализуется с целью равномерного распределения мест в вагоне, а также для удовлетворения спроса пассажиров на нижние места", - пояснили в нацкомпании.

Дифференцированный подход будет действовать в следующих пассажирских поездах:

№111/112 "Алматы – Мангистау"; №51/52 "Алматы – Уральск"; №105/106 "Алматы – Петропавловск"; №71/72 "Астана – Шымкент"; №29/30 "Алматы – Атырау".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994477-nizhnie-mesta-v-poezdah-kazahstana-stanut-stoit-dorozhe-verhnih/