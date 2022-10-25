Госсекретарь США Блинкен поздравил казахстанцев с Днем Республики

Энтони Блинкен. Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен поздравил казахстанцев с Днем Республики. Сообщение было опубликовано на официальном сайте Государственного департамента.

"От имени Соединенных Штатов Америки я от всей души поздравляю народ Казахстана с недавно объявленным Днем Республики 25 октября. Соединенные Штаты привержены суверенитету, независимости и территориальной целостности Казахстана, и мы надеемся на дальнейшее укрепление наших отношений в ближайшие годы", - гласит сообщение.

США поддерживают программу реформ Казахстана и призывают к ее полной реализации посредством конкретных и прозрачных действий, говорится в поздравлении.

"Казахстан является ценным экономическим и торговым партнером в самом сердце Центральной Азии. Мы ценим активную роль, которую он играет в продвижении общих целей в регионе", - сказал госсекретарь США.

Блинкен отметил, что США были одними из первых, кто признал независимость Казахстана. Штаты гордятся дружбой с нашей страной, которая длится уже 31 год.

"Вместе мы будем продолжать продвигать наши общие приоритеты - мир, процветание и стабильность в регионе и за его пределами", - говорится в поздравлении Блинкена.

Сегодня в стране впервые за 13 лет отмечается День Республики. Со знаменательным днем казахстанцев поздравил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Также в честь праздника пассажиров в аэропортах Алматы и Астаны встречали яблоками и шоколадом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1994202-gossekretar-ssha-blinken-pozdravil-kazahstantsev-s-dnem-respubliki/