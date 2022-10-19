Токаеву подарили узел из железных гвоздей (фото)

Касым-Жомарт Токаев в Алматинской области. Фото: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Алматинскую область встретился с ветеранами, внесшими вклад в становление города Кунаева, и известными спортсменами. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды "Борт №1".

После встречи с общественностью Алматинской области глава государства на аллее у памятника Динмухамеду Кунаеву встретился с ветеранами, внесшими вклад в становление города, и известными в республике и регионе спортсменами.

Почетный гражданин города, ветеран труда Александр Чжен поблагодарил президента за решение назвать город в честь Динмухамеда Кунаева.

Бывший журналист газеты "Огни Алатау", писатель Владимир Таран подарил главе государства Касым-Жомарту Токаеву свою книгу "Солнечный город. Страницы истории", посвященную городу Капчагай.

Популяризатор национальных видов спорта Тимур Спатаев связал в узел железные гвозди и вручил их президенту с пожеланием, чтобы единство и сплоченность казахского народа были такими же прочными, как этот узел.

Касым-Жомарт Токаев и Тимур Спатаев. Фото: t.me/bort_01

Президент отметил, что решение о переносе областного центра в город Кунаев стало важным шагом для обеспечения процветания региона и высказал уверенность в том, что в дальнейшем город будет стремительно развиваться.

Касым-Жомарт Токаев и Тимур Спатаев. Фото: t.me/bort_01

Ранее в ходе встречи с общественностью Алматинской области Токаев рассказал, как будут развивать город Кунаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993412-tokaevu-podarili-uzel-iz-zheleznyh-gvozdey/