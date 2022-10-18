Потребление электричества снизилось в Казахстане. В Минэнерго назвали причины

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Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на заседании кабинета министров рассказал, как сейчас работает энергосистема страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Минэнерго заявил о стабилизации ситуации в стране.

"В настоящее время Единая электроэнергетическая система работает стабильно. Производство электроэнергии на 16 октября текущего года с учетом экспорта составило 86,9 млрд кВтч. Потребление составило 86,8 млрд кВтч, что на 1,4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Снижение потребления связано во многом с проведенной работой по выявлению лиц, осуществлявших незаконную деятельность по цифровому майнингу", — заявил Акчулаков.

По его оценкам, в грядущем осенне-зимнем периоде максимум нагрузки в энергосистеме составит порядка 16,1 ГВт.

Напомним, в январе этого года в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане случилось масштабное отключение электричества - без света остались Алматы, Шымкент, Алматинская и Жамбылская области, а также ряд регионов двух соседних государств.

В KEGOC блэкаут объяснили тем, что ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии, произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана", что и привело к отключению. Позже ситуацию прокомментировали и в Минэнерго Казахстана.

Между тем после произошедшего мажилисмены призвали правительство разработать механизм борьбы с "серыми" майнерами. Как заявляли депутаты, майнеры потребляют более 1400 мегаватт, "перегружая" тем самым энергосистему страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1993152-potreblenie-elektrichestva-snizilos-v-kazahstane-v-minenergo-nazvali-prichiny/