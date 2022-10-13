Тревожные кнопки, турникеты и видеомониторинг появятся в школах Алматы
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Аким Ерболат Досаев во время встречи с населением Ауэзовского района города рассказал, что в школах появятся тревожные кнопки, турникеты и система видеомониторинга, передает корреспондент NUR.KZ.
Одна из жительниц города обратилась к акиму, напомнив о произошедшей трагедии в школе Ижевска, где произошла стрельба в школе. Женщина отметила, что ее волнуют вопросы безопасности казахстанских школ.
"Будут ли в наших средних учебных заведениях установлены тревожные кнопки или иные меры предосторожности?" - спросила алматинка.
Аким Алматы отметил, что этот вопрос прорабатывается.
"По школам разрабатывается программа, которая включает три элемента: тревожная кнопка, турникет и система видеомониторинга. Частные школы должны обеспечить себя сами. По государственным будет предусмотрена программа. С 2023 года начнется реализация", - заявил Досаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992510-trevozhnye-knopki-turnikety-i-videomonitoring-poyavyatsya-v-shkolah-almaty/