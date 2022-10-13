Тревожные кнопки, турникеты и видеомониторинг появятся в школах Алматы

Школа. Иллюстративное фото: pixabay.com

Аким Ерболат Досаев во время встречи с населением Ауэзовского района города рассказал, что в школах появятся тревожные кнопки, турникеты и система видеомониторинга, передает корреспондент NUR.KZ.

Одна из жительниц города обратилась к акиму, напомнив о произошедшей трагедии в школе Ижевска, где произошла стрельба в школе. Женщина отметила, что ее волнуют вопросы безопасности казахстанских школ.

"Будут ли в наших средних учебных заведениях установлены тревожные кнопки или иные меры предосторожности?" - спросила алматинка.

Аким Алматы отметил, что этот вопрос прорабатывается.

"По школам разрабатывается программа, которая включает три элемента: тревожная кнопка, турникет и система видеомониторинга. Частные школы должны обеспечить себя сами. По государственным будет предусмотрена программа. С 2023 года начнется реализация", - заявил Досаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1992510-trevozhnye-knopki-turnikety-i-videomonitoring-poyavyatsya-v-shkolah-almaty/